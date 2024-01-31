Как помочь домашнему питомцу преодолеть страхи: советы эксперта по поведению собак

Поддержите своего питомца: способы поощрения и обучения собаке справляться со стрессом

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Довольно часто у домашних животных могут возникнуть различные страхи, но каждый владелец способен помочь своему питомцу справиться с этими чувствами.

Фото: Wikipedia by Rlink

Специалист, поделившийся своим опытом с журналистами, указал, что многие четвероногие друзья испытывают страх перед громкими и резкими звуками, такими как грозы или фейерверки.

Чтобы преодолеть эту проблему, эксперт по поведению собак предложил начинать привыкание к шумам с самого детства. Можно использовать аудиозаписи или приобрести игрушки с яркими звуками для тренировок. Кроме того, пушистые домашние любимцы часто испытывают страх перед необычными процедурами и запахами в ветеринарной клинике.

В связи с этим рекомендуется поощрять и похвалить своего питомца лакомствами за спокойное поведение в подобных ситуациях.

Эксперт также предложил решение для случаев, когда собака испытывает боязнь оставаться в одиночестве. Он подчеркнул важность привыкания к этому с самого раннего возраста, предлагая оставлять питомца на некоторое время в другой комнате с игрушками, чтобы снизить чувство одиночества и научить его развлекаться самостоятельно.