Как помочь домашнему питомцу преодолеть страхи: советы эксперта по поведению собак

Довольно часто у домашних животных могут возникнуть различные страхи, но каждый владелец способен помочь своему питомцу справиться с этими чувствами.
Специалист, поделившийся своим опытом с журналистами, указал, что многие четвероногие друзья испытывают страх перед громкими и резкими звуками, такими как грозы или фейерверки.
Чтобы преодолеть эту проблему, эксперт по поведению собак предложил начинать привыкание к шумам с самого детства. Можно использовать аудиозаписи или приобрести игрушки с яркими звуками для тренировок. Кроме того, пушистые домашние любимцы часто испытывают страх перед необычными процедурами и запахами в ветеринарной клинике.
В связи с этим рекомендуется поощрять и похвалить своего питомца лакомствами за спокойное поведение в подобных ситуациях.
Эксперт также предложил решение для случаев, когда собака испытывает боязнь оставаться в одиночестве. Он подчеркнул важность привыкания к этому с самого раннего возраста, предлагая оставлять питомца на некоторое время в другой комнате с игрушками, чтобы снизить чувство одиночества и научить его развлекаться самостоятельно.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м