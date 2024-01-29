Проблема линьки у кошек и собак: как предотвратить облысение и обеспечить здоровье шерсти

Ветеринарные советы: эффективные способы предотвращения и лечения облысения у домашних питомцев

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Проблема линьки у домашних питомцев является обыденным явлением, которое не удивит ни одного хозяина кошек или собак. Однако, иногда это может служить предупреждением о возможном облысении.

Фото: Wikipedia by N. Fikkert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты делятся советами по действиям в такой ситуации. При обнаружении этого недуга важно срочно обратиться к ветеринару. Алопеция — серьезное заболевание, и лечение его не следует доверять собственным опытом или использованию "проверенных" народных методов. Важно обратится к ветеринару для эффективного лечения вашего питомца.

Особое внимание следует уделить рациону домашнего животного. Например, избегайте сухих кормов, так как они могут содержать высокое количество красителей, консервантов, усилителей вкуса и запаха, что может вызвать раздражение кожи и привести к потере шерсти.

Основной составляющей рациона вашего питомца должны быть свежее мясо и качественные ингредиенты животного и растительного происхождения. Такая профилактическая практика, совместно с вмешательством ветеринара, должна помочь в поддержании здоровья и благополучия вашего питомца.