Проблема линьки у домашних питомцев является обыденным явлением, которое не удивит ни одного хозяина кошек или собак. Однако, иногда это может служить предупреждением о возможном облысении.
Эксперты делятся советами по действиям в такой ситуации. При обнаружении этого недуга важно срочно обратиться к ветеринару. Алопеция — серьезное заболевание, и лечение его не следует доверять собственным опытом или использованию "проверенных" народных методов. Важно обратится к ветеринару для эффективного лечения вашего питомца.
Особое внимание следует уделить рациону домашнего животного. Например, избегайте сухих кормов, так как они могут содержать высокое количество красителей, консервантов, усилителей вкуса и запаха, что может вызвать раздражение кожи и привести к потере шерсти.
Основной составляющей рациона вашего питомца должны быть свежее мясо и качественные ингредиенты животного и растительного происхождения. Такая профилактическая практика, совместно с вмешательством ветеринара, должна помочь в поддержании здоровья и благополучия вашего питомца.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.