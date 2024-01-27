Не покупайте собакам корма с искусственным мясом, надо внимательно изучать состав питания

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Правильное питание для собаки должно соответствовать ее возрасту, физической форме и уровню активности. При выборе корма следует обращать внимание на несколько важных аспектов, и в этом вам помогут рекомендации ветеринаров.

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Для обеспечения благополучия вашего питомца рекомендуется выбирать полнорационные корма в зависимости от предпочтений — как сухие, так и влажные. В случае проблем с зубами собаки, эксперты советуют отдавать предпочтение сухому корму, в то время как влажные корма могут эффективно удовлетворять потребность собаки в жидкости.

Белок животного происхождения, такой как мясо, является ключевым компонентом в рационе вашего домашнего питомца. Однако стоит избегать собачьих кормов, содержащих искусственное мясо и мясные продукты.

Качественный корм включает в себя бескостное мясо, при этом указывается его вид. Важными факторами также являются сорт мяса и применяемая технология обработки при производстве корма.

При изучении состава корма рекомендуется обращать внимание на соотношение компонентов и элементов, входящих в состав добавок.