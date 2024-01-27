Не покупайте собакам корма с искусственным мясом, надо внимательно изучать состав питания

Правильное питание для собаки должно соответствовать ее возрасту, физической форме и уровню активности. При выборе корма следует обращать внимание на несколько важных аспектов, и в этом вам помогут рекомендации ветеринаров.
Для обеспечения благополучия вашего питомца рекомендуется выбирать полнорационные корма в зависимости от предпочтений — как сухие, так и влажные. В случае проблем с зубами собаки, эксперты советуют отдавать предпочтение сухому корму, в то время как влажные корма могут эффективно удовлетворять потребность собаки в жидкости.
Белок животного происхождения, такой как мясо, является ключевым компонентом в рационе вашего домашнего питомца. Однако стоит избегать собачьих кормов, содержащих искусственное мясо и мясные продукты.
Качественный корм включает в себя бескостное мясо, при этом указывается его вид. Важными факторами также являются сорт мяса и применяемая технология обработки при производстве корма.
При изучении состава корма рекомендуется обращать внимание на соотношение компонентов и элементов, входящих в состав добавок.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.