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Больше играйте с кошкой, чтобы она не мешала вам спать. И еще 3 важных совета по уходу за питомцем

1:11
Зоосфера

Если вы желаете установить теплые и дружеские отношения со своей кошкой, необходимо уделять ей время.

Больше играйте с кошкой, чтобы она не мешала вам спать. И еще 3 важных совета по уходу за питомцем
Фото: Wikipedia by Egban

Просто нахождение на одной территории недостаточно; важно найти общее занятие, которое придется по душе и вам, и вашему питомцу.

Рассмотрим четыре варианта:

  1. Ласка. Кошкам нравятся прикосновения и внимание, иногда они сами готовы прыгнуть к вам на ноги, если вы забыли об этом. Некоторые кошки могут наслаждаться часами ласк, в то время как для других десяти минут уже достаточно. Это зависит от породы и характера питомца.
  2. Расческа. Совмещение приятного с полезным — ухаживайте за шерстью своей кошки. Это не только приносит удовольствие вашему питомцу, но и избавит вас от уборки шерсти по дому.
  3. Игры. Это простой способ предотвратить шалости вашей кошки: лучше пусть она расходует энергию во время ваших вечерних игр, чем вредит мебели или пытается разгромить квартиру.
  4. Отдых. Кошкам может быть приятно просто находиться рядом со своим владельцем, когда тот занят чтением книги или просмотром сериала. Обеспечьте ей комфортное времяпрепровождение.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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