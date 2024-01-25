Между любовью и страхом: почему кошки не приветствуют подъем и как обеспечить безопасность и уют в общении

Как правильно выражать любовь кошке: почему подъем на руки может вызывать недовольство и как избежать конфликтов

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хозяева кошек часто испытывают трудности в сдерживании своих чувств, увидев любимицу, и их искушение поднять ее на руки становится сильным.

Однако большинство кошек не реагируют положительно на этот порыв: они могут сидеть с выражением недовольства, начать мяукать и пытаться вырваться.

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Это свидетельствует о том, что животные не приветствуют такие проявления заботы. Эксперты по психологии кошек считают, что объяснение этой реакции кроется в их "диком" прошлом, когда кошки вынуждены были охотиться для выживания.

При охоте на мелких грызунов кошки часто поднимают свою добычу над землей. Поэтому кошка может не испытывать радости, а скорее чувствует себя добычей в руках человека. Хозяин, неосознанно, демонстрирует, что кошка находится в более уязвимом положении, вызывая у нее страх.

Кроме того, удерживание животного на руках может вызвать дискомфорт. Поэтому, чтобы не нарушить отношения с кошкой, важно уважать ее границы и не принуждать к неприятным ощущениям. В случае уважения ее предпочтений, она ответит вам искренней любовью.