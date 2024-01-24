Любовь по собачьи: результаты исследования о том, как собаки воспринимают выражения человеческой любви

Британские исследователи поделились результатами своего исследования, посвященного вопросу о том, понимают ли собаки человеческий язык. Эксперты, в том числе опытные ветеринары и кинологи, руководили этим исследованием.
В ходе экспериментов учёные следили за физиологическими реакциями собак, такими как частота пульса и активность головного мозга, в ответ на фразу "Я тебя люблю", произнесенную хозяевами. Результаты показали, что сердечный ритм собак учащался, когда хозяева выражали свою любовь. Это свидетельствует о том, что собаки четко осознают, когда к ним обращаются с проявлением тёплых чувств, и реагируют взаимностью. Для обеспечения объективности экспериментов, хозяева использовали разные тоновые выражения при произнесении фразы.
Исследование также подтвердило, что объятия являются полезным проявлением заботы о собаках, успокаивая их и демонстрируя привязанность хозяев. Однако собаки, кажется, игнорируют поцелуи, возможно из-за того, что этот жест не совпадает с их инстинктами и не является для них понятным.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.