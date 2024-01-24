Один раз в сутки: научные выводы о лучшем методе кормления кошек для их здоровья

Секрет здоровья вашей кошки: как правильно питать питомца

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки очень любят перекусить, и поэтому часто стараются привлечь внимание своих хозяев, когда они чувствуют голод.

Фото: Wikipedia by Tom Corser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Однако не многие осведомлены о том, как правильно кормить своих питомцев, чтобы обеспечить максимальную выгоду для их здоровья. Зарубежные ученые решили заняться этим вопросом и провели научный эксперимент. Лучшие результаты были достигнуты у тех животных, которых кормили всего один раз в сутки.

Выяснилось, что такой метод не только способствует улучшению здоровья кошек, но и положительно влияет на их общее самочувствие.

Одним из ключевых условий при кормлении является строгое соблюдение дозы пищи: количество должно оставаться прежним, но стоит предоставлять еду в одно и то же время каждый день.

Также важно помнить, что сложно обеспечить кошке полноценное питание с использованием натуральных продуктов, поскольку она может испытывать недостаток важных питательных веществ.

Поэтому оптимальным решением будет использование высококачественных промышленных кормов.







