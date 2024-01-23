Названы самые опасные для домашних животных продукты

Ветврачи разъяснили, чем авокадо и виноград опасны для питомцев

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Нередко случается, что домашние питомцы могут подбирать с пола упавшие со стола продукты питания. Однако владельцам питомцев важно знать, что некоторые из них опасны для питомцев. Специалисты рассказали, о каких продуктах идёт речь.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Авокадо

В авокадо есть такое вещество, как персин. Для кошек и собак оно токсично, вплоть до сердечного приступа у животных.

Кости

Кости могут поранить пищеварительную систему питомца. Причём, есть она окажется для вашего любимца слишком большой, может произойти удушье.

Кофе и шоколад

Эти продукты крайне токсичны для организма животного. Ведь в какао, кофейных зёрнах и некоторых орехах содержится метилксантин. Употреблением питомцем этого вещества можно вызвать у него рвоту, диарею, удушье, тремор, судороги, гиперактивность или нарушение сердечного ритма, а в худшем случае — летальный исход.

Виноград и изюм

В винограде и изюме содержатся микотоксины, которые могут разрушить печень и почки питомцев. В частности, у собак в случае, если они съедят целую горсть, может повыситься кровяное давление.

Лук и чеснок

Лук и чеснок очень опасны для кошек, так как оба этих продукта в большом количестве могут спровоцировать анемию.

Молоко

Несмотря на стереотип о том, что кошки любят молоко, на самом деле, это ошибочное суждение, так как, в действительности, молочные продукты для представителей кошачьих — не самые полезные. У взрослых кошек, как и у собак, нет фермента для расщепления молочного сахара, так что от плошки молока у питомцев могут начаться рвота, диарея и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.