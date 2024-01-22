Названы сигналы, которые говорят о проблемах со здоровьем собаки

Кинолог Голубев назвал сигналы, указывающие на болезнь собаки

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинолог Владимир Голубев рассказал, какие симптомы свидетельствуют о проблемах со здоровьем у собак. Он подчеркнул, что сообщить о таких сам питомец может только при помощи сигналов: скулёж, внезапная смена поведения, отказ от еды.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По его словам, самый первый признак начала болезни у животного — это смена поведения. Если ваша собака всегда была спокойной, но внезапно начала проявлять излишнюю активность, то лучше всего будет обратиться за консультацией к специалисту.

То же самое касается случаев, когда собака стала отказываться от еды. Впрочем, повлиять на это может погода на улице — например, когда стало очень жарко. Однако если с погодой потеря аппетита у животного не связана, то это — тревожный сигнал. К такому поведению может добавиться желание собаки пробовать несъедобные предметы: грызть стол, есть палки на улице или пробовать разные растения.

Кроме того, продолжает Голубев, если собака начала избегать определённых движений — например, больше не спускается или не поднимается по ступенькам, опускает хвост или поджимает лапу — в этом случае также необходимо насторожиться и обратить внимание на здоровье животного. Такие действия могут говорить о том, что совершать их собаке некомфортно.

Также, обращает внимание кинолог, если ваш любимец вдруг стал иначе реагировать на привычные ему ритуалы или действия хозяина (например, остро реагирует на вашу ласку, которая ему всегда нравилась), значит, скорее всего, его что-то беспокоит.

И ещё к специалисту стоит обратиться, если животное резко стало агрессивным. Иногда, если собака испытывает хроническую боль, которую сложно диагностировать, она невольно начинает вести себя агрессивно. Это происходит из-за того, что она не может понять причину своей болезни, поэтому переносит её на внешние объекты.

"Важно всегда обращать внимание на состояние и поведение собаки. Питомец умеет подсказывать собаководу, когда у него что-то не так. Нужно просто грамотно считывать все сигналы и не допускать ситуаций, когда собака уже не может терпеть и использует весь арсенал возможных действий, чтобы показать хозяину, что ее что-то сильно беспокоит", — добавил специалист.