В семье Анастасии Заворотнюк появился новый питомец

В семье Анастасии Заворотнюк появился ёжик Виталька

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Поклонники Анастасии Заворотнюк, обеспокоенные ее состоянием, продолжают следить за новостями знаменитой актрисы. Так, недавно стало известно о пополнении в семьи артистки. Как рассказала дочь актрисы Анна Заворотнюк, в их доме появился новый питомец — ёжик по имени Виталька.

"У нас появился новый друг. Вилька очень любит сидеть на ручках и фотографироваться, весь в меня", — поделилась девушка.

По мнению поклонников, ёжика в семье завели для пятилетней дочери актрисы Милы. Тем не менее, специалисты бьют тревогу по поводу появления в семье Заворотнюк дикого животного, ведь оно может стать источником большого количества опасных инфекций и паразитов, которые могут оказаться смертельными для человека.

Напомним, что проблемы со здоровьем у Анастасии начались после рождения её дочери. Считается, что гормональная терапия, при процедуре ЭКО, могла стать причиной развития злокачественной опухоли в мозгу актрисы.