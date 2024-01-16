Найдена связь болезней домашних питомцев с одиночеством

Зоопсихолог связала болезни домашних питомцев с одиночеством

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зоопсихолог Татьяна Любимова объяснила, почему домашних питомцев нельзя оставлять надолго одних. По её словам, из-за стресса у питомцев могут возникнуть различные заболевания.

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"На фоне стресса у животных могут возникнуть различные заболевания, например заболевания мочевыделительной системы, гормональные и неврологические нарушения", — заметила Любимова.

При этом она напомнила, что воду домашним животным нужно менять минимум раз в день. Ведь стоячая вода может явиться источником различных патогенных микроорганизмов.

Вдобавок, рекомендуется вовремя убирать лоток питомца. Во-первых, каждый лоток является кладезем вредных бактерий, а во-вторых, не каждый кот станет ходить в неубранное место.

Также если четвероногих оставляют надолго одних, они могут начать конфликтовать друг с другом без хозяина в связи с тем, что у них начнётся спор за территорию. Кроме того, из-за стресса и одиночества животные могут столкнуться с расстройством пищевого поведения и депрессией.