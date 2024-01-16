Найдена связь болезней домашних питомцев с одиночеством

Зоопсихолог Татьяна Любимова объяснила, почему домашних питомцев нельзя оставлять надолго одних. По её словам, из-за стресса у питомцев могут возникнуть различные заболевания.
"На фоне стресса у животных могут возникнуть различные заболевания, например заболевания мочевыделительной системы, гормональные и неврологические нарушения", — заметила Любимова.
При этом она напомнила, что воду домашним животным нужно менять минимум раз в день. Ведь стоячая вода может явиться источником различных патогенных микроорганизмов.
Вдобавок, рекомендуется вовремя убирать лоток питомца. Во-первых, каждый лоток является кладезем вредных бактерий, а во-вторых, не каждый кот станет ходить в неубранное место.
Также если четвероногих оставляют надолго одних, они могут начать конфликтовать друг с другом без хозяина в связи с тем, что у них начнётся спор за территорию. Кроме того, из-за стресса и одиночества животные могут столкнуться с расстройством пищевого поведения и депрессией.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.