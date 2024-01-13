Создано пианино для собак

Гонконгский стартап представил пианино для собак

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В ходе выставки CES 2024 гонконгский стартап Zoo Gears представил уникальное музыкальное устройство TheButter, которое создано специально для собак. Как рассказывают разработчики, теперь домашние любимцы смогут научиться играть на пианино.

Фото: https://ukrpublic.com/

Разработка представляет собой четырёхклавишный инструмент с подсветкой. Пианино может направлять питомца через последовательность огоньков, каждый из которых порождает мелодичные ноты. После выступления собаку можно поощрить приятным лакомством.

Известно, что компания Zoo Gears завоевала популярность ещё в прошлом году, когда на Kickstarter превзошла свою финансовую цель в четыре раза. Теперь разработка TheButter доступна для покупки в США. Она также включает в себя приложение для тренировок.

Представители стартапа также поделились, что сейчас они работают над созданием дополнительного продукта — автоматического диспенсера еды TheBiscuit.