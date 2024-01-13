Создано пианино для собак

В ходе выставки CES 2024 гонконгский стартап Zoo Gears представил уникальное музыкальное устройство TheButter, которое создано специально для собак. Как рассказывают разработчики, теперь домашние любимцы смогут научиться играть на пианино.
Разработка представляет собой четырёхклавишный инструмент с подсветкой. Пианино может направлять питомца через последовательность огоньков, каждый из которых порождает мелодичные ноты. После выступления собаку можно поощрить приятным лакомством.
Известно, что компания Zoo Gears завоевала популярность ещё в прошлом году, когда на Kickstarter превзошла свою финансовую цель в четыре раза. Теперь разработка TheButter доступна для покупки в США. Она также включает в себя приложение для тренировок.
Представители стартапа также поделились, что сейчас они работают над созданием дополнительного продукта — автоматического диспенсера еды TheBiscuit.
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