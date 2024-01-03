Юрист и зоозащитник Светлана Зиберт заявила, что эвтаназия не убережёт животных от жестокой смерти. Таким образом она прокомментировала проект закона об эвтаназии животных, который приняли в Забайкалье.
По её мнению, данный законопроект может создать напряжение в социальной сфере. Ведь источником появления собак на улице почти всегда был и есть человек. Поэтому, акцентирует внимание Зиберт, вопрос необходимо решать с людьми, а не с животными.
Кроме того, специалист убеждена, что подобные законы не решают проблему, а, напротив, способствуют ещё больше социальной напряжённости, так как, в результате, обостряют конфликт между любителями животных и сторонниками гуманной эвтаназии.
При этом Зиберт напомнила, что подобные законопроекты уже приняты в Бурятии, Алтайском крае. Вскоре планируется принять такой закон и в Астраханской области.
"Регионы, которые принимают такие законы, на самом деле занимаются узакониванием той практики, которая у них всегда была — убийство животных", — констатировала зоозащитник.
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