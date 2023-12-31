Что подарить домашнему питомцу на Новый 2024 год

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты поделились, что можно подарить на Новый 2024 год своим домашним питомцам. Ведь собаки и кошки давно уже стали членами наших семей, так что поздравить хвостатых любимцев тоже хочется.

Фото: ru.freepik.com

Отмечается, что подарок должен не только дарить животному радость, но и быть полезным. Поэтому вряд ли стоит дарить своему домашнему питомцу новый намордник — он вряд ли оценит его. А вот самые разные игрушки наверняка понравятся вашему любимцу, особенно, если вас часто не бывает дома.

Так, для кошки можно присмотреть мячик, забавную мышь или перо или игрушки-удочки и лазерную указку для игры с животным, в которой вы будете принимать непосредственное участие. При этом при покупке не забывайте, что существуют игрушки, которые покупать ни в коем случае нельзя, так как они могут травмировать животное.

Собакам можно посмотреть подстилку, чтобы погрызть в своё удовольствие, лёжа на ней, или мячики и что-либо, что можно таскать по всей квартире. Также любой домашний питомец будет рад новой мягкой лежанке или целому домику.

А ещё можно попробовать сводить своего любимца к грумеру, где его помоют, постригут когти, срежут колтуны, если они есть, и даже надушат вкусными духами для животных.

И само собой, любой питомец будет рад набору вкусного и полезного. Лучше всего покупать именно не одно лакомство, а целую коробку, в которой будет корм, различные вкусняшки, игрушки, витамины и средства от паразитов.