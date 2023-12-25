На востоке России тигр прогуливается между домами

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Полосатый тигр, вероятно, краснокнижного вида, был замечен прогуливающимся между жилыми домами в посёлке Мирный, расположенном в сорока километрах от Владивостока. Видеоролик с этим необычным событием был опубликован в новых медиа. По предположениям, происшествие имело место 20 декабря 2023 года. Как сообщает vostokmedia.com.

Фото: ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО

Ранее "Восток-Медиа" сообщало о том, что жители посёлка уже обнаруживали следы тигра неподалеку от своих домов. Видео становится свидетельством того, что хищник действительно приближается к жилым зонам, вызывая беспокойство среди местных жителей.