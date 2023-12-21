Выбираем домашнего животного по степени линьки

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отпугивает многих людей, собирающихся завести домашнего питомца, перспектива ежедневного убора шерсти.

Фото: flickr. com by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако стоит помнить, что есть породы кошек и собак, у которых процесс линьки либо минимален, либо почти незаметен.

Кошки: На первом месте в списке низкой линьки находятся сфинксы и их "родственники", такие как бамбино, эльф и другие. У этих кошек шерсть практически отсутствует, что исключает проблему линьки.

Также стоит обратить внимание на сиамских кошек с их гладкой шерстью, тесно прилегающей к телу. Даже если такой кот линяет, это происходит редко и, в основном, в период смены сезона. То же самое относится и к абиссинской кошке, чья необычная шерсть приносит радость хозяину, оставляя ему заботы только по уходу за телом питомца.

Собаки: Среди собак представителями с минимальной линькой являются эрдельтерьеры с курчавой шерстью, напоминающей проволоку.

Невероятно, но в этот список можно включить мальтийскую болонку с ее роскошными длинными волосами, у которой практически отсутствует подшерсток.

И если вы предпочитаете не сталкиваться повсюду с короткой шерстью вашего питомца, обратите внимание на собак, такие как басенджи, с их короткой и приятной на ощупь шкуркой.