Нахальный верблюжонок протестует, что ему не дают поиграть в воде

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Несколько дней назад Беатрис, молодой верблюд, продемонстрировала свою нахальную натуру, когда ее смотритель попытался напомнить ей о том, что корыто с водой не предназначено для игр. The Kangaroo Sanctuary поделился этим забавным моментом в коротком видео на TikTok.

Верблюды, как правило, обитают в пустынных условиях, где еда и вода далеко не всегда доступны. Их уникальные адаптации к жизни в экстремальных условиях включают горбы, которые представляют собой энергетические запасы, состоящие из жира. Библиотека Конгресса утверждает, что верблюды могут использовать эти запасы в случае нехватки пищи.

Организация по защите животных сообщила, что горб верблюда может стать вялым и обвиснуть, если животное использует жир в горбе в качестве источника питательных веществ. При правильном питании и отдыхе горб приходит в норму.

Кроме того, вода также играет важную роль в жизни верблюда. Они способны пить большие количества воды — до 75 литров за один раз, и лишнее сохраняется в кровотоке верблюда, обеспечивая его выживание в условиях продолжительной засухи.