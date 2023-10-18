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Омские депутаты рассмотрели вопрос о проблемах приюта для животных

2:25
Зоосфера

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ обсуждалась работа муниципального приюта для животных. Замглавы ДГХ Владимир Сыркин и директор приюта Юрий Маркушин представили доклад по запросу депутатов, которые были явно недовольны ситуацией на улицах Омска.

Омские депутаты рассмотрели вопрос о проблемах приюта для животных
Фото: Openverse

"Будем ли мы решать эту проблему? Целью вашей деятельности является обеспечение безопасности горожан. А безопасности нет!", — спросил депутат Юрий Козловский.

"Ситуация оставляет желать лучшего. Есть частные приюты, которые опережают наш приют как по количеству питомцев, так и по качеству предоставляемых услуг. Например, приют 'Друг' ухаживает за 650 собаками, в то время как у нас их всего 375…" Однако, по его словам, качество работы муниципального приюта постепенно улучшается. Они внедряют электронные журналы, начинают чипировать отловленных собак, что в будущем позволит привлечь к ответственности тех, кто взял животное и затем бросил его на улице. Кроме того, в приюте установлен инсинератор, который обеспечивает более качественную и экологически чистую "утилизацию" трупов животных", — сообщил Юрий Маркушин.

Депутаты также обсудили практику стерилизации отловленных собак, которая, по их мнению, не соответствует высоким стандартам. Дмитрий Маркелов, главврач онкодиспансера, сказал:

"Нам нужно обратить внимание на то, как собак стерилизуют. Я постоянно вижу собак с бирками в ушах из своего окна, которое выходит на пищеблок. И когда такие собаки продолжают размножаться, у нас возникают вопросы…"

Юрий Маркушин пообещал, что внимание будет уделено этому вопросу.

Депутат Алексей Провозин предложил "проработать вопрос об изменении принципа выезда бригад с заявочного на ситуативный" — то есть разрешить специалистам по отлову работать более активно по городу. Маркушин согласился с этим предложением.

На данном этапе комитет не принял конкретных решений по этой ситуации. Депутаты проголосовали за то, чтобы принять доклад к сведению, и, по-видимому, они намерены продолжать наблюдать за развитием событий, сообщает gorod55.ru.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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