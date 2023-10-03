Плохих собак не бывает: в поведении питомца виноват хозяин

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Темперамент собаки является результатом способности её владельца понимать питомца и удовлетворять его инстинктивные потребности.

Фото: https://www.ilmiocaneleggenda.it/

Эксперты отмечают, что не существует плохих собак, но бывают необразованные владельцы.

Так как можно изменить поведение своей собаки? Хозяину нужно определить, чего не хватает животному и начать удовлетворять эти потребности. Хорошим началом может быть изучение естественного поведения собак, понимание их мышления, а также правильные методы взаимодействия и удовлетворение их инстинктов. Уверенность в том, что у собак такие же потребности, как и у человека, может помочь в понимании их поведения.

Самыми распространенными отсутствующими элементами в отношениях между собакой и её владельцем являются физическая активность и дисциплина. Поведенческие проблемы собак часто связаны с тем, что владелец не предоставляет им необходимого. Собаки, конечно, могут стать близкими друзьями, но важно помнить, что они все-таки являются животными. Их способ мышления отличается от человеческого.

Собаки могут измениться, если владелец изменит свой подход, независимо от продолжительности их неправильного поведения и возраста. Собаки живут в настоящем моменте и могут адаптироваться к обстоятельствам и новым условиям.

Большинство собак, оказавшихся в приютах, находятся там из-за неправильного воспитания своими предыдущими владельцами. Понимание собачьей психологии может значительно изменить собаку. Надежда всегда есть, и надеяться, что кто-то поймёт и полюбит этих собак, которые оказались в трудной ситуации, вполне оправдана. К сожалению, многим сотрудникам приютов не хватает знаний об этих животных, чтобы полностью понимать их поведение.

Чем более уверенно и твердо человек будет вести себя в обучении своей собаки, тем легче ей будет его слушаться. Нужно постараться сохранять спокойствие и твёрдость. Собаки чувствуют настроение, и они не смогут скрыть свои собственные чувства. Животные живут в моменте и не возвращаются к прошлому. Главное - не позволять своей собаке угнетать хозяина.

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