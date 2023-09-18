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Ветеринар Христидис перечислила главные ошибки хозяев кошек и собак

1:42
Зоосфера

Множество людей, принимая в семью пушистых друзей, допускают ошибки, которые могут негативно сказаться на здоровье и благополучии их питомцев. Ветеринар Яна Христидис выделила несколько ключевых моментов в этой области.

Ветеринар Христидис перечислила главные ошибки хозяев кошек и собак
Фото: https://www.patigen.com/

По словам эксперта, одной из основных проблем является неправильное питание домашних животных.

"Часто владельцы бывают в замешательстве, когда дело касается выбора между натуральным рационом и готовыми кормами. В итоге, они предоставляют питомцу оба варианта и, к тому же, докармливают со своего стола. Это совершенно недопустимо", — подчеркнула Христидис.

Специалист объяснила, что оптимальное питание должно быть сбалансированным с точки зрения витаминов, минералов и белков. Поэтому предпочтение следует отдавать кормам класса премиум, избегая подачи домашних продуктов. Выбор натуральной диеты и витаминных добавок должен быть произведен ветеринаром с учетом индивидуальных потребностей каждого питомца.

Второй серьезной ошибкой, которую допускают многие хозяева, является непроизвольное отсутствие вакцинации своих питомцев. Даже если животное не выходит на улицу, хозяева могут перенести возбудителей инфекционных болезней на обуви. Кроме того, некоторые инфекции могут передаваться воздушно-капельным путем.

Подытоживая, врач Христидис призвала владельцев питомцев посещать ветеринара при любых изменениях в поведении своих пушистых друзей. Это могут быть симптомы серьезных заболеваний, и начинать лечение следует без промедления.

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