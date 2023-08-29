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Пять обязательных команд для ваших собак: от "сидеть" до "вниз"

2:17
Зоосфера

Вы ищете лучшие команды для дрессировки своей собаки? Хотя дрессированная собака не обязательно приравнивается к уравновешенной, обучение вашей собаки основным командам может быть полезным для решения как текущих, так и потенциальных проблем с поведением.

Пять обязательных команд для ваших собак: от "сидеть" до "вниз"
Фото: openverse

Итак, с чего вы начинаете обучать свою собаку командам? Хотя запись на занятия может оказаться полезной, вы можете обучить свою собаку многочисленным командам дома. Ниже мы предоставили список основных собачьих команд, которые будут полезны вам и вашему пушистому другу.

Сидеть

Обучение вашей собаки сидеть - одна из основных команд и отличная отправная точка. Собака, знающая команду "Сидеть", как правило, более спокойна и управляема. Кроме того, эта команда закладывает основу для более продвинутых команд, таких как "Оставайся" и "Приходи".

Подойди

Еще одна важная команда - "подойди". Эта команда удобна, когда вам нужно, чтобы ваша собака вернулась к вам, особенно в тех случаях, когда она сорвалась с поводка или дверь открыта. Этой команде легко обучить, и она может помочь предотвратить неприятности.

Вниз

Команда "Лежать" может быть более сложной, поскольку она требует, чтобы ваша собака находилась в позе подчинения. Чтобы помочь вашей собаке усвоить это, поддерживайте позитивную и непринуждённую обстановку для тренировок, особенно если она встревожена. Всегда хвалите их, когда они добиваются успеха.

Остаться

Подобно команде "Сидеть", команда "Оставаться" усиливает контроль над вашей собакой. Это полезно, когда вы хотите, чтобы ваша собака временно оставалась на месте, например, во время работы по дому или при приходе гостей.

Оставь это

Команда "Оставь это" жизненно важна для безопасности вашей собаки, особенно когда она интересуется чем-то потенциально опасным. Это учит их игнорировать определенные предметы.


Эти команды защитят вашу собаку и улучшат ваше общение с ней. Помните, что обучение требует времени, поэтому практикуйте эти команды с терпением и спокойно-напористым подходом.

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263. Сколько команд должна знать ваша собака? Какие команды самые важные?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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