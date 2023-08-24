Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Калуге водитель сбил людей на тротуаре, пострадали девять человек
В РФ одобрили первую ипотеку по QR-коду
Генерал Андрей Гурулёв попал в ДТП в Москве
Центробанк Турции принял решение повысить учётную ставку до 25 процентов
В Кузбассе суд вынес приговор двум подросткам за убийство мужчины
Самолёт Сочи-Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России
Китай приостанавливает импорт водных продуктов из Японии
Светлана Лобода приехала на позиции ВСУ в День независимости Украины

На курорте "Роза Хутор" поселились альпаки

3:38
Зоосфера

Парк "Пача Мама" для милых обитателей из Перу создали в "Роза Хутор" на высоте более 1100 метров над уровнем моря.

На курорте "Роза Хутор" поселились альпаки
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Обитателями парка в горах Сочи стали 20 альпак. Их привезли из специальных европейских питомников, где разводят таких животных. Как и положено в течение двух месяцев они проходили карантин под контролем ветеринарных врачей и адаптировались к новому месту жительства. Теперь пообщаться с забавными альпаками могут все желающие.

— Традиционное место обитания альпак — перуанские Анды. Поэтому, на горном курорте "Роза Хутор" они чувствуют себя замечательно. После тщательного выбора места и консультаций с учеными Сочинского национального парка, для них была определена площадка с потрясающим видом на окружающие вершины. В соответствие со всеми требованиями Россельхознадзора альпак поселили в просторные открытые вольеры, чтобы животные чувствовали себя абсолютно свободно, — рассказал создатель парка альпак "Пача Мама" на курорте "Роза Хутор" Сергей Слабунов.

Альпаки очень любят морковку. Хрустящие, тонко-нарезанные ломтики оранжевого овоща для них — настоящее лакомство. Вот только переедать его нельзя. Поэтому за дневной нормой морковки для каждой альпаки в парке "Пача Мама" внимательно следят ветеринары.

— Видимо, в России альпакам так понравилось, что за время карантина одна из парочек даже решила завести детеныша. Так что вскоре ждем пополнения. Альпаки — очень общительные и любознательные существа, на своей родине Перу они считаются домашними животными. Настоящая звезда нашего парка — годовалый самец Уно. Не случайно он носит имя, которое в переводе с испанского значит Первый. Он стал первым детенышем альпаки, который родился в парке альпак в Воронеже. Его мама отказалась от него, люди несколько недель выкармливали его молоком с рук. Поэтому Уно всегда очень рад гостями, — поделился Сергей Слабунов.

Несмотря на то, что альпаки считаются хорошо социализирующимися животными, которые не любят быть в одиночестве, в парке ограничивают количество посетителей и экскурсий к ним. По мнению представителей парка, любое общение должно быть им в радость. Кстати, погладить альпаку — это не просто приятная забава и возможность получить кусочек счастья, но настоящая антистрессовая терапия. Ее благотворный эффект теперь можно почувствовать и в горах Сочи. Часовые экскурсии в "Пача Мама" стартуют по сеансам, парк открыт ежедневно с 10:00 до 18:30. Добраться до места, где живут альпаки, покормить и обнять их, можно на бесплатном шаттле от "Роза Приюта" на верхней станции канатной дороги Олимпия или прогулявшись буквально 15 минут по тропе "Озерный траверс" от Горной Олимпийской деревни.

Стоит сказать, что альпаки — не единственные обитатели парка на курорте "Роза Хутор". Их соседи — пушистые кролики породы "Французский баран", чей "размах ушей" достигает полуметра, и милые овечки, среди которых есть представители вида с четырьмя рогами. В "Пача Мама" гостей также ждут детская игровая площадка, фотозоны и арт-объекты, костровище с живым огнем и сувенирная лавка. Осенью откроется и кафе перуанской кухни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.

Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным
Земфира* сильно разозлилась из-за уровня организации тура по Казахстану
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
Эксперт рассказал о судьбе Суровикина после отставки
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Последние материалы
На курорте "Роза Хутор" поселились альпаки
Минобороны: ночью российскими военными был нанесён удар по центру принятия решений Киева
Ещё один очаг африканской чумы свиней обнаружили в Приморье
Главные признаки заболеваний, которые Вы можете увидеть на вашей коже
Один лимон: Невероятная польза для организма
Антицеллюлитный уход за телом в домашних условиях
Пополнение для отряда "Ермак" готовят в рамках военно-полевых сборов
Два гражданина Таджикистана погибли в ДТП под Тамбовом
Суд в Москве на 2 миллиона рублей оштрафовал TikTok за демонстрацию ЛГБТ-отношений
Юрист Хаминский посоветовал фермерам из России поменять условия работы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников