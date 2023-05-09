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Эксперты рассказали, почему у кошек бывает сальная шерсть

2:32
Зоосфера » Кошки

Если вы владелец кошки, вы знаете, как приятно прижаться к своему пушистому другу после долгого дня. Поэтому любые изменения в шерсти вашего питомца, такие как сальная или жирная шерсть, могут стать причиной для беспокойства. Хотя у некоторых кошек шерсть сальная от природы, другие могут страдать от скрытых проблем со здоровьем, которые требуют внимания.

Эксперты рассказали, почему у кошек бывает сальная шерсть
Фото: pixabay. com

Распространённые причины сальной кошачьей шерсти

Кошки, как правило, непрерывно ухаживают за собой, и шерсть здоровой взрослой кошки должна быть сухой и мягкой. Однако если в последнее время шерсть вашей кошки стала жирной или маслянистой, возможно, существует скрытая проблема со здоровьем, которую необходимо решить. Среди распространенных причин жирной шерсти кошки можно назвать следующие:

  • Ожирение: кошкам с избыточным весом трудно правильно ухаживать за собой, что приводит к появлению жирного меха с чешуйками и перхотью на верхней части спины.
  • Артрит: кошкам, страдающим артритом, может быть трудно дотянуться до определенных участков, чтобы поддерживать их в нормальном состоянии чистоты, что приводит к жирности шерсти.
  • Болезни зубов и заболевания полости рта: кошкам с проблемами зубов или заболеваниями полости рта может быть больно ухаживать за собой, что приводит к снижению ухоженности и жирности шерсти.
  • Диабет и гипертиреоз: эти заболевания могут сделать неудобным или затруднительным для вашей кошки соблюдение традиционного режима ухода за шерстью, что приводит к жирности шерсти.

Варианты лечения жирного меха кошки

Если у вашей кошки жирный мех, необходимо обратить внимание на любые другие симптомы, такие как изменения в режиме питания, питья или мочеиспускания, вялость или отсутствие самостоятельного ухода. Любое изменение качества шерсти вызывает у кошек беспокойство и является поводом для визита к ветеринару. Тщательный физический осмотр, анализ крови и анализ мочи помогут определить основную проблему, и ветеринар разработает соответствующий план.

Если причина жирной шерсти вашей кошки связана с ожирением, вам, возможно, придется внести здоровые изменения в ее рацион и предоставить ей много активных игрушек для самостоятельной игры. Ваш ветеринар может дать рекомендации по здоровому питанию и сократить количество лакомств.

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Проблема сального хвоста у кошек
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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