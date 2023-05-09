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2:27
Зоосфера » Собаки

Синдром желчной рвоты у собак возникает, когда желчь течет обратно из тонкого кишечника в желудок, вызывая раздражение и рвоту. 

Эксперты пояснили, когда у собаки наблюдается рвота с желчью. Главное, жить будет
Фото: https://imgix.bustle.com/

Причины синдрома желчной рвоты у собак

Хотя точная причина синдрома желчной рвоты у собак пока не известна, есть несколько факторов, которые, как считается, способствуют развитию этого состояния. К ним относятся:

  • Гастрит или воспаление кишечника.
  • Изменения в моторике желудочно-кишечного тракта.
  • Желудочный и кишечный рефлюкс.

Считается также, что длительные перерывы между приемами пищи и связанное с этим бездействие желудка могут усугубить рефлюкс желчи, что приводит к рвоте.

Симптомы синдрома желчной рвоты у собак

Наиболее распространенным симптомом синдрома желчной рвоты у собак является хроническая периодическая рвота, содержащая желчь, обычно утром или поздно вечером. Другие симптомы включают дискомфорт в животе, тошноту, отсутствие аппетита и потерю веса. Это заболевание обычно наблюдается у пожилых собак, но может возникнуть в любом возрасте, причем одинаково часто страдают представители обоих полов.

Лечение рвоты у собак

Если нет серьезного заболевания, ваш ветеринар определит подходящий способ лечения на основе симптомов. Для преодоления задержки опорожнения желудка, увеличения подвижности желудка и кишечника и предотвращения рефлюкса будут использоваться препараты, усиливающие его моторику. Кроме того, препараты, снижающие секрецию кислоты в желудке, могут использоваться для предотвращения повреждения стенки из-за повышенной кислотности содержимого желчи.

Ваш ветеринар может также предложить консервированную или разжиженную диету, которая может быть полезна для таких пациентов, поскольку твердая пища имеет тенденцию дольше задерживаться в желудке.

Жизнь и лечение синдрома желчной рвоты у собак

Прогноз для большинства животных отличный, поскольку они обычно хорошо реагируют на изменение рациона питания и лекарственные препараты. Обязательно следуйте указаниям ветеринара относительно приема лекарств и соблюдения диеты, а также немедленно сообщайте о любых изменениях в состоянии собаки. При надлежащем уходе ваша собака сможет прожить счастливую и здоровую жизнь.

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Рвота у собаки, собаку рвет, что делать? Советы ветеринара
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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