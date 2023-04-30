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Эксперты: домашние хорьки живут 5-9 лет, но всё зависит от ухода и питания

2:22
Зоосфера » Экзотика

Как любители домашних животных, мы часто интересуемся средней продолжительностью жизни животных, которых мы держим в качестве компаньонов. Общеизвестно, что собаки и кошки могут жить до 15-19 лет, а вот продолжительность жизни хорька определить несколько сложнее. Возможно, хорьки не так популярны в семьях, но они могут стать такими же замечательными домашними животными, как щенки и котята.

Эксперты: домашние хорьки живут 5-9 лет, но всё зависит от ухода и питания

Факторы, влияющие на продолжительность жизни хорьков

На продолжительность жизни современного хорька влияют различные факторы, включая происхождение хорька, заводчика и то, был ли он стерилизован или кастрирован в раннем возрасте. Заводчики домашних хорьков стали обычным явлением, но они не всегда продают самых здоровых животных.

Продолжительность жизни хорьков колеблется от пяти до девяти лет, при этом существует значительная разница между хорьками, приобретенными в зоомагазинах и у заводчиков. Хорьков из зоомагазинов обычно стерилизуют перед поступлением в продажу, обычно в возрасте пяти недель, в то время как заводчики ждут, пока хорьку исполнится хотя бы год. Таким образом, у хорька полностью вырабатываются все необходимые гормоны, что может объяснить разницу в продолжительности жизни между этими двумя видами.

Сохранение здоровья вашего хорька

Независимо от того, где вы взяли своего хорька, очень важно, чтобы он оставался здоровым и счастливым на протяжении всей своей жизни. По словам ученых, владельцы хорьков должны кормить своих питомцев качественным кормом с высоким содержанием белка. Ежегодные визиты к ветеринару, вакцинации и диагностические исследования (такие как анализы крови, мочи и рентген) также необходимы для контроля состояния здоровья вашего питомца. С возрастом хорьку необходимо чистить зубы, поскольку он может быть предрасположен к заболеваниям зубов и другим болезням, таким как болезнь надпочечников и лимфома.

Хотя физическое здоровье крайне важно, эмоциональное благополучие не менее важно для любого животного. Для поддержания здоровья хорькам необходима умственная стимуляция в виде игрушек, общения с людьми и другими животными.

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Сколько живут хорьки
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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