Зоопсихологи обнаружили, что кобыл больше привлекают жеребцы с густыми гривами

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Лошади

Роскошные грива и хвост лошадей — одни из самых ярких и уникальных черт, которые отличают их от других животных. Помимо визуальной привлекательности, гривы лошадей выполняют множество функций.

Борьба с вредителями для лошадей

Одна из основных функций гривы лошади — отпугивать вредителей. Мухи, такие как конские и оленьи мухи, которые распространяют инфекционную анемию лошадей, также могут быть отпугнуты гривой.

Защита лошадей

Помимо борьбы с вредителями, гривы лошадей обеспечивают дополнительную защиту. Подобно утепляющему шарфу, грива сохраняет шею в тепле и сухости в дождливую погоду. Грива также защищает глаза от солнца.

Кроме того, густая, большая грива может заставить лошадь казаться крупнее и отпугнуть нападающих. Однако если хищник все-таки нападет, грива может помешать ему вцепиться в шею и внутренние жизненно важные структуры. Область шеи особенно уязвима для нападения других видов, и когда жеребцы дерутся, они обычно кусают друг друга за шею. Именно поэтому у жеребцов гривы обычно гуще, чем у кобыл.

Показатель здоровья лошадей

Густая и блестящая грива — признак хорошего здоровья, указывающий на доступ к ресурсам и питанию. Кроме того, специалисты по поведению животных обнаружили, что кобыл больше привлекают жеребцы с густыми гривами. Это объясняется тем, что густая грива означает силу и способность обеспечить защиту.

Уход за гривой

Регулярный груминг необходим для поддержания здоровья гривы. Процесс начинается с вычесывания пальцами крупного мусора и разделения спутанных волосков. Полезно иметь несколько разных щеток. Щетку с мягкой щетиной можно использовать у основания гривы, а щетку для гривы и хвоста — по всей длине. Кондиционер для конского волоса также полезен для поддержания здоровья гривы лошади.

Не рекомендуется стричь гриву лошади, но для ее прореживания можно использовать технику под названием "выщипывание". Выщипывание предполагает использование коротких, быстрых потягиваний и работу на небольших участках гривы. Выщипывание самых длинных волосков истончает волос и сокращает его длину.

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