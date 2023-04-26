Ваш попугай выщипывает себе перья? Это заболевание и его надо лечить

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Выщипывание перьев у птиц — это серьезное поведенческое расстройство, которое при отсутствии лечения может привести к тяжелым последствиям. Если у вашей птицы наблюдаются признаки чрезмерного выщипывания перьев, важно выявить основные причины и обратиться за помощью к ветеринару.

Причины выщипывания перьев

Существует множество потенциальных причин нарушения выщипывания перьев у птиц, в том числе:

Болезнь: некоторые заболевания, такие как киста перьев, могут вызывать дискомфорт и приводить к выщипыванию перьев.

некоторые заболевания, такие как киста перьев, могут вызывать дискомфорт и приводить к выщипыванию перьев. Паразиты: внешние паразиты, такие как стригущий лишай, или внутренние паразиты также могут вызывать дискомфорт и приводить к выщипыванию перьев.

внешние паразиты, такие как стригущий лишай, или внутренние паразиты также могут вызывать дискомфорт и приводить к выщипыванию перьев. Аллергия: аллергия на факторы окружающей среды или пищу могут вызвать зуд и привести к чрезмерному выщипыванию.

аллергия на факторы окружающей среды или пищу могут вызвать зуд и привести к чрезмерному выщипыванию. Эмоциональный стресс: скука, беспокойство и чрезмерная стимуляция могут вызвать эмоциональный стресс, который приводит к выщипыванию перьев.

скука, беспокойство и чрезмерная стимуляция могут вызвать эмоциональный стресс, который приводит к выщипыванию перьев. Медицинские условия: болезни печени, рак, кожные инфекции или воспаления, отравление тяжелыми металлами, такими как цинк, нарушения обмена веществ, недоедание и сухость кожи из-за низкой влажности могут способствовать выщипыванию перьев.

болезни печени, рак, кожные инфекции или воспаления, отравление тяжелыми металлами, такими как цинк, нарушения обмена веществ, недоедание и сухость кожи из-за низкой влажности могут способствовать выщипыванию перьев. Красители и консерванты в пище: они могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи у некоторых птиц.

Симптомы выщипывания перьев

Если ваша птица страдает от выщипывания перьев, вы можете заметить следующие симптомы:

Лысые пятна: выпадение перьев может происходить в виде пятен, обычно на груди, крыльях или спине птицы.

выпадение перьев может происходить в виде пятен, птицы. Беспокойство: птицы, страдающие от выщипывания перьев, могут также проявлять беспокойство и агрессивное поведение.

птицы, страдающие от выщипывания перьев, могут также проявлять беспокойство и агрессивное поведение. Изменения в поведении: повышенная вокализация, вялость или потеря аппетита также могут быть симптомами выщипывания перьев.

Лечение выщипывания перьев

Выщипывание перьев требует многостороннего подхода к лечению. Важно выявить и вылечить основные причины этого расстройства, а также провести поведенческую терапию, чтобы помочь вашей птице преодолеть эту привычку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.