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Эксперты рассказали, что делать, если ваш питомец отравился отбеливателем

2:27
Зоосфера

Отбеливатель — это бытовое чистящее средство, которое многие люди используют ежедневно для мытья полов, поверхностей и, конечно, отбеливания белья. Однако если в вашем доме есть домашние животные, вам следует проявлять осторожность при использовании этого средства.

Эксперты рассказали, что делать, если ваш питомец отравился отбеливателем

Как домашние животные подвергаются воздействию отбеливателя?

Домашние животные могут подвергнуться воздействию отбеливателя различными способами. Наиболее распространенные — это проглатывание, вдыхание или воздействие на кожу.

Каковы симптомы отравления отбеливателем у домашних животных?

Симптомы отравления отбеливателем у домашних животных зависят от концентрации отбеливателя, продолжительности воздействия и пути попадания. Например, если домашние животные проглотили большое количество отбеливателя, у них могут возникнуть рвота, диарея, боли в животе и затрудненное дыхание.

При попадании отбеливателя на кожу животного может возникнуть раздражение кожи, покраснение и зуд. При вдыхании паров отбеливателя у домашних животных могут возникнуть проблемы с дыханием, включая кашель, чихание и затрудненное дыхание.

Что делать, если ваш питомец отравился отбеливателем?

Если вы подозреваете, что ваше животное отравилось отбеливателем, необходимо действовать быстро. Прежде всего необходимо удалить животное от источника воздействия и немедленно позвонить ветеринару. Ветеринар проинструктирует вас о дальнейших действиях в зависимости от симптомов вашего питомца и количества проглоченного отбеливателя.

Если ваше животное проглотило отбеливатель, не вызывайте рвоту, если это не предписано вашим ветеринаром. В некоторых случаях вызывание рвоты может усугубить симптомы или вызвать химический ожог пищевода.

Профилактика отравления отбеливателем у домашних животных

Лучший способ предотвратить отравление отбеливателем у домашних животных — держать подобные средства в недоступном месте, советуют эксперты. Храните отбеливатель в защищенном шкафу или на высокой полке, где домашние животные не смогут его достать. При уборке с использованием отбеливателя держите домашних животных в отдельном помещении, пока оно не высохнет и пары отбеливателя не рассеются.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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