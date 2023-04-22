Эксперты рассказали, что делать, если ваш питомец отравился отбеливателем

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отбеливатель — это бытовое чистящее средство, которое многие люди используют ежедневно для мытья полов, поверхностей и, конечно, отбеливания белья. Однако если в вашем доме есть домашние животные, вам следует проявлять осторожность при использовании этого средства.

Как домашние животные подвергаются воздействию отбеливателя?

Домашние животные могут подвергнуться воздействию отбеливателя различными способами. Наиболее распространенные — это проглатывание, вдыхание или воздействие на кожу.

Каковы симптомы отравления отбеливателем у домашних животных?

Симптомы отравления отбеливателем у домашних животных зависят от концентрации отбеливателя, продолжительности воздействия и пути попадания. Например, если домашние животные проглотили большое количество отбеливателя, у них могут возникнуть рвота, диарея, боли в животе и затрудненное дыхание.

При попадании отбеливателя на кожу животного может возникнуть раздражение кожи, покраснение и зуд. При вдыхании паров отбеливателя у домашних животных могут возникнуть проблемы с дыханием, включая кашель, чихание и затрудненное дыхание.

Что делать, если ваш питомец отравился отбеливателем?

Если вы подозреваете, что ваше животное отравилось отбеливателем, необходимо действовать быстро. Прежде всего необходимо удалить животное от источника воздействия и немедленно позвонить ветеринару. Ветеринар проинструктирует вас о дальнейших действиях в зависимости от симптомов вашего питомца и количества проглоченного отбеливателя.

Если ваше животное проглотило отбеливатель, не вызывайте рвоту, если это не предписано вашим ветеринаром. В некоторых случаях вызывание рвоты может усугубить симптомы или вызвать химический ожог пищевода.

Профилактика отравления отбеливателем у домашних животных

Лучший способ предотвратить отравление отбеливателем у домашних животных — держать подобные средства в недоступном месте, советуют эксперты. Храните отбеливатель в защищенном шкафу или на высокой полке, где домашние животные не смогут его достать. При уборке с использованием отбеливателя держите домашних животных в отдельном помещении, пока оно не высохнет и пары отбеливателя не рассеются.

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