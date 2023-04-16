Эксперты объяснили, почему у собаки мокрый нос

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Как владелец собаки вы, возможно, задавались вопросом, почему у вашего пушистого друга всегда мокрый нос. Хотя это может показаться неприятным, когда ваш питомец небрежно целует вас, на самом деле этому есть веская причина.

Роль влажного носа

По словам ученых, нос собаки выделяет тонкий слой слизи, который помогает поглощать химические вещества, содержащиеся в запахах. Облизывая нос, собаки могут пробовать эти химические вещества и передавать их обонятельным железам, находящимся у пасти. Именно поэтому у собак такое острое обоняние — их нос создан для того, чтобы улавливать даже самые слабые запахи.

Регулирование температуры тела

Помимо того, что влажный нос помогает собакам улавливать запахи, он также помогает регулировать температуру тела. В отличие от людей, у собак нет потовых желез по всему телу, вместо этого они потеют через подушечки лап и нос. С помощью дыхания и мокрого носа собаки могут выводить тепло из организма и тем самым охлаждаться.

Сухой нос: стоит ли беспокоиться?

Возможно, вы слышали, что сухой нос — это признак болезни у собак, но ученые объясняют, что это не всегда так. Хотя у некоторых собак нос от природы суше, чем у других, важно знать, что нормально для вашего питомца. Если вы заметили внезапные изменения в носу вашей собаки, такие как повышенная сухость или наличие выделений из носа, это может быть признаком заболевания. В таких случаях лучше всего отвести собаку к ветеринару для осмотра.

Признаки инфекции верхних дыхательных путей

Если вы заметили у своей собаки выделения из носа, важно обратить внимание на их цвет и консистенцию. Слизь собаки должна быть прозрачной и тонкой, но если она становится густой или обесцвеченной, это может быть признаком инфекции верхних дыхательных путей. Другие признаки инфекции включают чихание, кашель и вялость. Если вы заметили у своей собаки любой из этих симптомов, лучше как можно скорее обратиться к ветеринару.

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