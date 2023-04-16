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Эксперты объяснили, почему у собаки мокрый нос

2:16
Зоосфера » Собаки

Как владелец собаки вы, возможно, задавались вопросом, почему у вашего пушистого друга всегда мокрый нос. Хотя это может показаться неприятным, когда ваш питомец небрежно целует вас, на самом деле этому есть веская причина.

Эксперты объяснили, почему у собаки мокрый нос

Роль влажного носа

По словам ученых, нос собаки выделяет тонкий слой слизи, который помогает поглощать химические вещества, содержащиеся в запахах. Облизывая нос, собаки могут пробовать эти химические вещества и передавать их обонятельным железам, находящимся у пасти. Именно поэтому у собак такое острое обоняние — их нос создан для того, чтобы улавливать даже самые слабые запахи.

Регулирование температуры тела

Помимо того, что влажный нос помогает собакам улавливать запахи, он также помогает регулировать температуру тела. В отличие от людей, у собак нет потовых желез по всему телу, вместо этого они потеют через подушечки лап и нос. С помощью дыхания и мокрого носа собаки могут выводить тепло из организма и тем самым охлаждаться.

Сухой нос: стоит ли беспокоиться?

Возможно, вы слышали, что сухой нос — это признак болезни у собак, но ученые объясняют, что это не всегда так. Хотя у некоторых собак нос от природы суше, чем у других, важно знать, что нормально для вашего питомца. Если вы заметили внезапные изменения в носу вашей собаки, такие как повышенная сухость или наличие выделений из носа, это может быть признаком заболевания. В таких случаях лучше всего отвести собаку к ветеринару для осмотра.

Признаки инфекции верхних дыхательных путей

Если вы заметили у своей собаки выделения из носа, важно обратить внимание на их цвет и консистенцию. Слизь собаки должна быть прозрачной и тонкой, но если она становится густой или обесцвеченной, это может быть признаком инфекции верхних дыхательных путей. Другие признаки инфекции включают чихание, кашель и вялость. Если вы заметили у своей собаки любой из этих симптомов, лучше как можно скорее обратиться к ветеринару.

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ПОЧЕМУ У СОБАКИ МОКРЫЙ НОС | ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СОБАКАХ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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