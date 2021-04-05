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На курорте "Роза Хутор" заботятся о диких животных

Зоосфера » Интересное

В горах Сочи позаботились о животных. Специальные кормушки для копытных появились на курорте "Роза Хутор". В них насыпают кукурузу, ячмень и соль, богатую минералами и микроэлементами. Благодаря такому угощению животные могут поддержать силы после зимы. Именно весной, когда прошлогодней травы уже нет, а новая еще не пробилась, копытным как никогда нужна помощь людей.

На курорте "Роза Хутор" заботятся о диких животных

"После зимы, когда на высоте более 1000 метров над уровнем моря лежит снег, а внизу уже появляется молодая трава, копытные спускаются в долину реки Мзымта. В это время многие из них ждут потомство, им необходимы силы. Уже несколько лет мы наблюдаем за животными, знаем, какие вещества должны быть в их рационе после "голодной" зимы, чего им не хватает, что они предпочитают. Например, кабаны очень любят кукурузу, а копытным весной необходима соль, обогащенная различными полезными элементами", — рассказал руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Для подкормки животных весной горный курорт приготовил 200 килограммов кукурузы и ячменя, столько же соли. На территории "Роза Хутор" установлено пять кормушек с фотоловушками на высоте от 500 до 1500 метров над уровнем моря. Места для них были определены сотрудниками Сочинского национального парка. Исследования ученых охватывают весь хребет Аибга, и позволяют проводить мониторинг развития природных комплексов.

Косуля
Косуля

"Подкормка животных в весенний период — часть большой программы по сохранению биоразнообразия, которую ведет курорт "Роза Хутор". Благодаря установленным фотоловушкам мы можем следить за количеством животных, которые приходят в долину реки Мзымта, определять пути их миграции. Сочинский национальный парк ведет работу в двух ключевых направлениях: изучение, сохранение и восстановление уникального природного и историко-культурного наследия Кавказского Причерноморья, а также создание условий для туризма, отдыха и экологического просвещения населения.

Барсук
Барсук

Лучшим средством защиты лесных обитателей служит не только укрепившиеся законность и работа службы охраны парка. Самых впечатляющих природоохранных результатов можно добиться с помощью популяризации дикой природы, демонстрации примеров заботы о ней, в том числе предоставив людям возможность наблюдать животных в естественной среде обитания. Надеюсь, что развитие природоохранной программы "Роза Хутор" послужит решению этих задач", — пояснил лесничий Краснополянского участкового лесничества Дмитрий Ступицкий.

Серна
Серна

Сегодня угощение уже пробуют олени, косули, серны и даже кабаны. В планах "Роза Хутор" — установка кормушек на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Найти угощение в них смогут редкие для Сочинского национального парка гости — туры.

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Автор: Ольга Лазарева
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