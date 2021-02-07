Собаки являются хищниками, поэтому их нельзя переводить на веганскую диету и лишать питательных веществ.

Об этом РИА "Новости" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Важно помнить, что собака — это хищник. Только правильно подобранный баланс всех необходимых веществ позволяет организму собаки работать правильно, без серьезных сбоев. Отсутствие в ежедневном рационе хотя бы одного важного элемента может привести к проблемам со здоровьем.

Ни в коем случае нельзя проецировать на питомцев свои пищевые привычки — мы разные биологические виды. Как нельзя собаку кормить со своего стола пиццей и роллами, так и нельзя делать из нее вегетарианца. И я очень рекомендую при составлении диеты проконсультироваться с ветеринарным специалистом и грамотно составить рацион", — отметил Голубев.