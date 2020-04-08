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В горах Сочи изучат уникальный мир птиц

Зоосфера » Интересное

Птицы — один из самых многочисленных классов животных, населяющих Кавказское Причерноморье. Из 789 видов, гнездящихся или встречающихся на пролете в России, более 340 можно наблюдать в Краснодарском крае, и более 200 — в горах долины Мзымты. Весной и осенью в этих местах проходят сезонные миграции, впечатляющие и по видовому составу, и по количеству пернатых.

Неудивительно, что на горном курорте "Роза Хутор" в свое время включили заботу о пернатых в свою природоохранную повестку. В будущем здесь планируют реализовать проект по изучению и сохранению орнитофауны. Его целью является благополучие населяющих территорию горного комплекса птиц, а также создание условий для знакомства туристов с их удивительными особенностями.

"Изучение и сохранение природного достояния — приоритет курорта "Роза Хутор". Нам повезло работать в регионе с впечатляющей орнитофауной. Мы замечаем птиц в обычной жизни, но почти ничего не знаем ни об их видовом разнообразии, ни о месте в экосистеме. Мы планируем совместно со специалистами Сочинского национального парка реализовать исследовательский проект. По его итогам мы получим знания для обеспечения благоприятного сосуществования птиц в соседстве с людьми. Надеемся, что в со временем предложим нашим гостям, прежде всего детям, интересные научно-просветительские практикумы с погружением в мир птиц Западного Кавказа", — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

В рамках нового экологического проекта "Роза Хутор" планируется обобщить многолетние наблюдения, составить описание особенностей орнитофауны курорта и его окрестностей, дать оценки состояния популяций редких птиц. По итогам исследований ученые-орнитологи дадут рекомендации по обеспечению благополучия гнездящихся, мигрирующих и зимующих на курорте птиц, включая расчет технических решений и затрат.

"Изучению и охране орнитофауны Западного Кавказа я посвятил всю жизнь, поэтому рад поддержать инициативу "Роза Хутор". Птицам этих мест было посвящено немало научных трудов, однако, теперь мы сможем обновить данные за пост-олимпийский период. По нашим рекомендациям команда курорта продолжит изучать пернатых и обеспечивать им благоприятные условия. Речь идет о необходимом покое, о подкормке в зимнее время, об обустройстве искусственных гнездовий и о других мероприятиях, — сообщил кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Петр Тильба.

Результаты научных исследований послужат и просветительским целям. Будет разработан обширный информационный буклет для гостей и сотрудников курорта. В нем объединят сведения о сотне наиболее характерных для данной местности птиц, научно-популярные очерки и познавательные задания, изложенные в учебно-игровой форме. Орнитологические сведения дополнят и коллекцию инфобордов, рассказывающих о природе Краснополянского кластера. Посвященные пернатым экскурсии войдут в программу увлекательного естествознания, которую обычно каждое лето проводит детская Горная академия курорта.

"Я рада работать в этом проекте, ведь его результаты послужат популяризации природного мира Сочи. Рассчитываю на то, что благодаря усилиям "Роза Хутор" мы получим более широкий просветительский охват для наших разработок и распространения бережного отношения к природе", — отметила методист экологического просвещения Сочинского национального парка Полина Смирнова.

Темы сочи птицы ученые роза хутор орнитофауна миграция птиц наблюдение за птицами
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