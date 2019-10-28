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Источник Правда.Ру

Ветеринары: сколько нужно гулять с собакой для профилактики ожирения

Зоосфера » Собаки print

Для того чтобы предотвратить развитие ожирения у домашнего питомца, владельцам животным необходимо уделять внимание их физической активности, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии Москвы.

Как сообщают специалисты, жители мегаполиса часто покупают корм питомцам впрок и не следят за их физической активностью. В результате часто животные весят в два раза больше нормы. 

Чтобы питомцы не набирали лишний вес, нужно создавать им условия для физической активности: с собакой нужно гулять 2-3 часа в день, а кошке нужно оборудовать специальное место, где она будет разить, прыгать и играть. Владельцу тоже стоит принять участие в играх со своими питомцами. Потеря энергии во время игры способствует предотвращению ожирения у животного.

В комитете ветеринарии отметили, что из-за лишних килограммов кошки не могут полноценно двигаться - играть и прыгать, а собаки не могут нормально гулять. По словам ветеринаров, лишние килограммы у животных могут стать причиной развития заболеваний сердца, суставов, мочекаменной болезни, диабету.

Чаще всего ожирение наблюдается у кошек и собак. Но также этому подвержены морские свинки и кролики. 

Сообщается, что домашним животным нельзя давать сладкое, жирное, а также мучные изделия.

Кроме того, к развитию ожирения приводит то, что хозяева часто дают питомцам  еду с общего стола.

В случае наличия подозрений на ожирение у домашнего животного нужно обратиться к ветеринару, он назначит необходимые обследования и даст соответствующие рекомендации.

Фото: twitter.com

Темы собаки питомцы прогулки ожирение ветеринары домашние животные
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