Конгрессмен: присутствие США в Сирии было нарушением международного права

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недавно принял решение вывести американские войска из Сирийской республики.

Американский конгрессмен Ро Ханна считает, что американский президент поступил правильно. Об этом он написал в своей статье для американского издания The Washington Post.

Так, по мнению Ро Ханна, присутствие армии Соединенных Штатов Америки в Сирии было нарушением международного права. Дело в том, указывает американский конгрессмен, что этот шаг не был одобрен ни Конгрессом США, ни Организацией Объединенных Наций. В своей статье для The Washington Post Ро Ханна выразил мнение, что Дональду Трампу следует полностью вывести американские войска и из Афганистана. Американскому президенту, уверен конгрессмен, стоит сосредоточиться на внутренних проблемах США.

Дональд Трамп, по мнению Ро Ханна, заслуживает уважения тем, что пошел против своего собственного правительства. Дело в том, указывает Ханна, что большинство представителей правительства США были и остаются против выхода американских войск с территорий Сирии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп своим решением вывести американские войска из Сирии ошеломил весь мир. Глава государства, отметим, заявил, что войскам США больше нечего делать там — все тамошние террористы, уверен он, повержены.

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