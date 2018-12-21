Американский историк: США заплатили "страшную цену" за "рашагейт"

В недавнем интервью одному американскому телеканалу эксперт по России Стивен Коэн выразил мнение, что затянувшийся "рашагейт" - скандал со вмешательством Российской Федерации в выборы США, слишком дорого обошелся Соединенным Штатам как политическому институту. По словам Коэна, Америка не только подорвала доверие к своим органам исполнительной и законодательной власти, но и довела отношения с Россией до кризисного состояния. В итоге, американский лидер не может наладить отношения с Москвой из-за давления со стороны правительства.

"Истерия в отношении России, которую мы сами разожгли, только усугубляет наше положение, а также отдаляет от нас Российскую Федерацию. Давайте разберемся, что произошло за последние несколько лет на геополитической арене. Правительство США заявляет, что Трамп - предатель американского народа, что он вступил в сговор с Владимиром Путиным с целью получить кресло президента. Но посмотрите сами, что мы имеем сегодня. Отношения с Россией накалены до предела. Последний раз такое наблюдалось во времена Карибского кризиса, то есть более полувека назад", - заявил Коэн.

Далее Стивен Коэн ужаснулся тем, как "рашагейт" отложится в мировой истории. По мнению Коэна, потомки будут вспоминать эту эпоху и недоумевать, кто, как и почему допустил такую истерию. Однако у Стивена Коэна оказался довольно простой ответ на этот вопрос. По его словам, виновников стоит искать среди противников Дональда Трампа, которые решили использовать один из его предвыборных тезисов для накала политической обстановки в стране.

Напомним, что в процессе президентской гонки, Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости налаживания дружеских отношений с Российской Федерацией. Более того, эксперты считают, что у Трампа были все возможности выполнить это обещание, если бы не разразившийся скандал вокруг российского вмешательства в выборы.

Коэн считает, что ситуация сложилась очень сложная, так как кризис будет только нарастать, а американский лидер "связан" по рукам и ногам.

"Трамп не сможет даже косвенно подойти к улучшению отношений с Российской Федерацией. Вспомнить хотя бы недавний саммит в Хельсинки, где Трамп должен был просто встретиться с Владимиром Путиным. Подчеркиваю, на повестке дня не было никаких судьбоносных решений. Однако после возвращения Трампа в США его тут же обвинили в государственной измене и даже пригрозили импичментом", - подчеркнул Коэн.

В завершении своего интервью, Стивен Коэн рассказал почему часть политической элиты все еще негативно относится к России и считает ее своим врагом.

"Помните времена после развала СССР? Тогда Америка была на коне и фактически стала единственным мировым лидером. Пока Россия восстанавливалась и оправлялась от перестройки, американские политики спали спокойно, но когда пришел Путин, все резко изменилось. Власти США просто не хотят признавать, что теперь у них вновь появился противовес", - отметил Коэн.

Напомним, что Стивен Коэн - известный американский историк, который занимается изучением истории СССР и России. На его счету не один десяток исследовательских публикаций о проблемах Советского Союза. Последняя известная работа Коэна - книга «Война с Россией? От Путина и Украины до Трампа и «рашагейта».

Ранее "Правда.Ру" публиковала новость о беспокойстве в Центральном разведывательном управлении США в связи со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Фото: kremlin.ru

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