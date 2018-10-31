Климкин заявил о разных "реальностях" России и "всего адекватного мира"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь высказал свое мнение в отношении Российской Федерации. Он заявил, что Россия "катится к своей отдельной реальности от всего адекватного мира".

Об этом украинский политик написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Также глава украинского МИДа заявил, что тексты выступлений российским политикам пишут сотрудники "пропагандистских" средств массовой информации. А раньше, уверен Павел Климкин, в России все было с точностью до наоборот — российский политический истеблишмент писал тексты местным федеральным телеканалам. В конце своего яркого сообщения Климкин подытожил, что Российская Федерация "катится к своей отдельной реальности от всего адекватного мира". Кто, по его мнению, представляет собой "адекватный мир", украинский министр, к сожалению, не уточнил.

Столь гневным и резким высказыванием Павел Климкин, отметим, поделился сразу после своего выступления на совещании Организации Объединенных Наций, посвященном ситуацию на Донбассе.

Ранее "Правда.Ру" передавала слова Павла Климкина о том, что гражданам Украины нужно разрешить иметь двойное гражданство. Вот только глава украинского Министерства иностранных дел считает, что на паспорта Российской Федерации правило это распространяться не должно — он призвал всех украинцев сдать их.

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