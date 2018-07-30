Украинские железные дороги попались на тайном контракте с РЖД

На сегодняшний день сказать, что Украина относится с неприязнью к России, значило бы, наверное, не сказать ничего. Киев видит в Российской Федерации главного своего врага и угрозу национальной безопасности страны. Но, несмотря на это, "Украинским железным дорогам" это не мешает вести дела с "Российскими железными дорогами".

Так, украинская компания заключила контракт с "Российскими железными дорогами" на покупку сотни наградных значков "Почетный железнодорожник". Обойдутся они украинской стороне в 182 тысячи гривен, что около 7 тысячи долларов или где-то около 450 тысяч рублей.

Контракт был заключен несколько дней назад. Сроки поставки — к концу 2018 года.

За первое полугодие 2018 года оборот внешней торговли между Российской Федерацией и Украиной составил около 6 млрд долларов. Это на 30 % больше, нежели за аналогичный период прошлого года.

В 2015 году украинская Верховная рада заявила, что Российская Федерация — страна-агрессор и государство-оккупант. Все это произошло из-за вхождения полуострова Крым в состав России. Киев обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины, а также в том, что Россия развязала войну на территории Донбасса. В Кремле же придерживаются мнения, что эти обвинения ложные и бездоказательные провокации.

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