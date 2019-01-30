Кавказ, Татарстан, Башкирия: Украина будет раскалывать Россию изнутри

В планы современной Украины входит поддержка сепаратистских движений в различных субъектах Российской Федерации.

Таким образом официальный Киев хочет развалить соседнее государство. Об этом общественности рассказала депутат Верховной рады Анна Гопко.

Так, отметила украинский политик, правительство Незалежной уже прорабатывает план по поддержке коренных народов России. По мнению Анны Гопко, на сегодняшний день в России национальные меньшинства подвергаются дискриминации. Гопко отметила, что Украина уже неоднократно пыталась обратить внимание мировой общественности на эту проблему.

Речь идет, отметила депутат Верховной рады, о десятках миллионов человек — жителях Кавказа, Татарстана, Башкирии, Карелии, Чувашии, Тыве и целом ряде прочих регионов Российской Федерации. Украина, резюмировала Анна Гопко, уже прошла "свой путь свободы", и намерена дать знать населению этих регионов, что окажет им помощь тогда, когда падет "кремлевский режим".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вооруженные силы Украины воюют на Донбассе оружием, произведенным еще во времена СССР. Об этом рассказал официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики.

Также "Правда.Ру" писала о том, что известный украинский националист призвал сограждан к войне с Россией. Пора воевать, отметил он, "по-настоящему".

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