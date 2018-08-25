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Источник Правда.Ру

Первый президент Украины рассказал о том, когда Донбасс отойдет под контроль Киева

Мир » Бывший СССР » Украина

Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился мнением о том, когда же Донбасс вернется под контроль украинского правительства. По его словам, судить о сроках в данной ситуации очень тяжело, а вопрос этот сам по себе очень сложный и деликатный.

Первый президент Украины рассказал о том, когда Донбасс отойдет под контроль Киева. 391218.jpeg

Своими мыслями и прогнозами по поводу ситуации на Донбассе экс-президент Украины поделился с украинским изданием "Главред".

По словам Леонида Кравчука, прогнозировать точные сроки возвращения Донбасс на Украину не имеет смысла. Бывший украинский президент заявил, что не менее важно то, что будет с регионом по окончанию боевых действий.

Так, Кравчук считает, что после завершения войны и возвращения Донбасса на Украину Киеву придется потрудиться на тем, чтобы привлечь туда западных инвесторов. Для этого, заявляет Кравчук, необходимо показать, что Украина может и готова работать с западными активами. И если западные страны действительно начнут инвестировать деньги в восстановление инфраструктуры Донбасса, то и в регион вернутся миллионы местных жителей, что бежали оттуда из-за начавшихся боевых действий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как Леонид Кравчук спас от смерти Виктора Януковича, когда тот был у руля страны. Кравчук рассказал, что ему позвонили неизвестные и предупредили о том, что на тогдашнего украинского президента готовится покушение.

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