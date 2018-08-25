Первый президент Украины рассказал о том, когда Донбасс отойдет под контроль Киева

Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился мнением о том, когда же Донбасс вернется под контроль украинского правительства. По его словам, судить о сроках в данной ситуации очень тяжело, а вопрос этот сам по себе очень сложный и деликатный.
Своими мыслями и прогнозами по поводу ситуации на Донбассе экс-президент Украины поделился с украинским изданием "Главред".
По словам Леонида Кравчука, прогнозировать точные сроки возвращения Донбасс на Украину не имеет смысла. Бывший украинский президент заявил, что не менее важно то, что будет с регионом по окончанию боевых действий.
Так, Кравчук считает, что после завершения войны и возвращения Донбасса на Украину Киеву придется потрудиться на тем, чтобы привлечь туда западных инвесторов. Для этого, заявляет Кравчук, необходимо показать, что Украина может и готова работать с западными активами. И если западные страны действительно начнут инвестировать деньги в восстановление инфраструктуры Донбасса, то и в регион вернутся миллионы местных жителей, что бежали оттуда из-за начавшихся боевых действий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как Леонид Кравчук спас от смерти Виктора Януковича, когда тот был у руля страны. Кравчук рассказал, что ему позвонили неизвестные и предупредили о том, что на тогдашнего украинского президента готовится покушение.
Читайте также:
Поминая Украину. Евромайдан, начало конца
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин.
Новый санкционный сезон, который открывает Вашингтон, не мог оставить равнодушными российских демократов. Вот и Михаил Касьянов видит будущее мрачным.
Солдат почетного караула потерял сознание прямо во время речи президента. Отметим, что речь свою Порошенко начал словами из "Марша украинских националистов".
В санкционной политике США перестают прикрываться демократией, открыто признаются в недобросовестной конкуренции и грозят репрессиями всем без исключения.