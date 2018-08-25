Порошенко посетовал на российскую агрессию и похвалил украинскую экономику

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна отлично выдержала испытания войной, российской агрессией и экономическим кризисом.

По словам Порошенко, несмотря на различные козни российского правительства, Украина не просто выстояла в это смутное время, но сделала это с честью, да еще и добившись прогресса в определенных областях. Так, например, президент Украины считает, что экономика страны "нарастила мышцы".

Отметим, что Киев постоянно критикует действия Москвы и обвиняет Россию во вмешательстве в дела Украины. Кремль же, понятное дело, все обвинения в свой адрес отрицает и не устает указывать на то, что украинский кризис могли бы разрешить "Минские соглашения". Киев же не слышит или слушать отказывается — так, например, Петр Порошенко недавно заявил о необходимости взыскать с Российской Федерации финансовую компенсацию за "нанесенный Донбассу ущерб".

Украинский президент Петр Порошенко, судя по всему, живет в некоем своем мире. Многие мировые эксперты предрекают Украине голодные годы, дальнейший упадок экономики и разруху, но глава Незалежной считает по-другому. Ранее "Правда.Ру" писала о прогнозах экспертов по поводу будущего Украины.

Украина, несмотря на громкие заявления ее президента о стабильности и процветании, продолжает вязнуть в многомиллионных долгах. Так, например, только сегодня стало известно о том, что правительство страны в ожидании новых подачек от Международного валютного фонда решило взять кредит под сумасшедшие проценты. "Правда.Ру" уже также писала об этом.

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