Хакеры опубликовали документы о подготовке Украины к столетней войне с Россией

Хакеры Anonymous по британскому госпроекту Integrity Initative опубликовали новые документы, в которых сказано, что военные из Украины готовились к столетней войне с Россией.

На данный момент в компании Integrity Initative это никак не комментируют, однако ранее информация о достоверности документов, опубликованных хакерами, была подтверждена.

В отчете компании сказано, что пять военных разведки Украины в возрасте от 45 до 53 лет приезжали в Великобританию с 6 по 13 июля. Год поездки в сообщении не указан. Четверо из военных хорошо знали английский язык и являлись "этническими русскими", Двое из них — бывшие полковники КГБ, еще двое руководили бригадами, а последний, по утверждению авторов отчета, возможно служил в ГРУ. Украинские военные дали понять, что страна готовится к длительной "столетней войне" с Россией.

Напомним, что проект Integrity Initiative работает уже не первый год, а его основной целью является борьба с русской пропагандой и фейковыми новостями. Проект финансируется британским правительством с самого момента создания, с 2015 года. С деятельностью данной организации связан финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков — сподвижник Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж. Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов).

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