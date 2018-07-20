Донбасс не Крым: названы детали предложения Путина Трампу

Вполне возможно, что на Донбассе, как и в 2014 году в Крыму, состоится референдум. Но все пройдет несколько иначе, чем четыре года назад.

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По словам источника, для этого существуют все необходимые инструменты. Но инициатива эта предполагает участие всех участников процесса. Так, благодаря этому, выход Донбасса из состава Украины будет законным, без нарушения международного права.

Речь идет о том, чтобы жители Донбасса могли высказать свое мнение относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины. Тогда Киев обеспечит региону соответствующие политические права. Конечная цель инициативы — не вхождение самопровозглашенных республик в состав какого-либо государства, а предоставление им суверенитета.

Ни в ДНР, ни в ЛНР пока не в курсе подобной инициативы. Так, там вопрос о возможном референдуме пока не обсуждался и еще ни разу не выносился на повестку дня.

Ранее ряд средства массовой информации сообщил, что глава Российской Федерации Владимир Путин предложил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. О своем предложении Путин рассказал позже российским послам. По его словам, пока было решено не выносить предложение на суд мировой общественности, чтобы Дональд Трамп мог обдумать предложение.

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