На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко не исключает возможной открытой вооруженной конфронтации Украины с Россией.

Об этом он написал в своей статье для украинского издания "Апостроф".

Так, Игорь Романенко придерживается мнения, что Российская Федерация может легко перекрыть Азовское море. Несмотря на то, что это приведет к новым международным антироссийским санкциям, уверен Романенко, Россия все равно может поступить подобным образом. Вероятность войны в акватории Азовского моря не велика, но все равно есть, указывает Романенко. Если же она все-таки случится, то Украине необходимо приступать к "широкомасштабной войне" с Россией, говорит украинский генерал.

"Широкомасштабная война" с Россией, отметил экс-заместитель Генштаба ВСУ, для Украины нежелательна. У последней есть войска, заявляет Игорь Романенко, но у РФ, признает он, их все же больше. В то же время, указывает Романенко, Украина может рассчитывать на помощь Соединенных Штатов Америки и прочих западных государств. Во всяком случае, помощь финансовую, уверен украинский генерал. Свои войска, конечно же, признает Игорь Романенко, никто на защиту Украины не отдаст.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Верховной раде вынесли России предупреждение. Так, на Украине заявили, что РФ ждет "жесткий ответ" в том случае, если она вдруг перекроет Азовское море.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению социолога, "дружба" официального Киева с Соединенными Штатами Америки ни к чему хорошему Украину не приведет.

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