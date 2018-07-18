Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что газовая отрасль Российской Федерации — результат труда украинцев. По его словам, без Украины невозможно представить российский газ.
Экс-премьер-министр Украины объяснил твою точку зрения. По словам Еханурова, подавляющее большинство работников газовой отрасли в России — выпускники Ивана-Франковского института нефти и газа. Ехануров выразил мнение, что именно выходцы с Украины трудились, трудятся и будут трудиться на благо российского газа.
Отметим, что на Украине газ начали добывать в 20-ых годах прошлого века. В Советском Союзе же целенаправленная работа в этом направлении началась лишь десять лет спустя. В первой половине двадцатого века подавляющая часть добываемого в СССР газа приходилась именно на Предкарпатье. Уже позже, по прошествии некоторых лет, значение этого региона в плане газовой отрасли снизилось — добыча газа стала развиваться и в других частях Советского Союза.
Интересно, что практически весь транспортируемый газ из Советского Союза к моменту распада государства проходил именно через УССР. При строительстве газопроводов перед СССР не стояла задача разделить их на транзитные и те, что предназначены для местного потребления. Так, это-то и привело к целому ряду затяжных и сложных проблем в российско-украинских отношениях в сфере транспортировки газа — России пришлось не только обсуждать условия транспортировки газа в Европу через Украину, но и в условиях глубокого экономического кризиса последней решать проблему бесконтрольного отбора газа украинскими потребителями.
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