Украинская полиция опозорилась: арест подозреваемого "боевым гопаком"



"Без смеха смотреть невозможно": Драка украинских полицейских с подозреваемым "взрывает" Сеть (ВИДЕО)

Фото: кадр из видео c YouTube. com

Пользователи сети Интернет опубликовали видео, демонстрирующее уровень физической подготовки и навыки ведения рукопашного боя сотрудников украинской патрульно-постовой службы.

На ролике четко видно, как двое стражей порядка "пляшут" вокруг мужчины, безуспешно пытаясь схватить его и задержать. В комментариях острые на язык зрители уже прозвали данный стиль ведения боя "боевым гопаком" и отметили, что "без смеха на это смотреть невозможно".

К сожалению, узнать, закончилось ли зафиксированное на видеокамеру представление задержанием подозреваемого, не удалось.

Напомним, в последнее время полиция Украины все чаще попадает в новостные заголовки с негативным контекстом. Так, например, как ранее писала "Правда.Ру", в апреле 2018 года нацполиция Украины заявила, что в Киеве объявлен набор в "патрульную полицию Крыма и Севастополя". Крымский политолог Владимир Джаралла сказал "Правде.Ру", что мы имеем дело с мистификацией, которая больше носит пропагандистский характер, но это часть плана по нагнетанию давления на Россию.

Отметим, что "Правда.Ру" ранее сообщала о том, что депутат Верховной рады Украины Юрий Береза выступил с заявлением, что Крым можно "вернуть" только силовым путем. Береза в эфире телеканала "112 Украина" пояснил, что ВСУ являются "одной из сильнейших армий Европы" и готовы к наступлению на полуостров.