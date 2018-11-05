На Украине пригрозили оккупировать Россию

Украинский депутат Игорь Мосийчук пригрозил Российской Федерации оккупацией и разделением государства.

Об этом депутат Верховной рады написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Мосийчук предложил свои читателям следующую любопытную версию истории государства Российского — он заявил, что в 17 веке Москва была освобождена не от Польши, а от Украины. Войско, что русские изгнали со своих территорий, более чем наполовину состояло из украинских казаков, утверждает Игорь Мосийчук.

Депутат Верховной рады заметил, что Киев может обернуться к историческим опыту и памяти и вновь предпринять попытку захвата России. "История повторяется", — написал Игорь Мосийчук и "современной Московии", добавил он, в скором времени стоит ждать новой оккупации.

Игорь Мосийчук, отметим, уже далеко не первый раз позволяет себе столь громкие и неуместные высказывания. Так, прошлой весной он назвал Крымский мост "вражеской инфраструктурой" и посетовал, что он не министр обороны Украины. Если бы возглавлял национальное оборонное ведомство он, заявил Игорь Мосийчук тогда, Крымский мост был бы уже уничтожен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина не собирается возвращать Крымский полуостров силой. По крайней мере пока, уточнили в Киеве.

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