СМИ: Киев готовит ракетный и авиаудары по ДНР

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики якобы получила сведения о сразу нескольких вариантах наступательный действиях Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом общественности сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По словам силовика, данные, полученные разведкой, можно считать достоверными. Басурин отметил, что ВСУ готовит наступление под чутким кураторством западных спецслужб.

Заявление Эдуарда Басурина цитирует "Донбасское агентство новостей".

Так, сообщает заместитель главы управления НМ ДНР, официальный Киев намерен подвергнуть химической атаке целый ряд подконтрольных Украине городов на пути к Горловке. Помимо этого, заявляет Эдуард Басурин, ссылаясь на разведку ДНР, украинское правительство намерено устроить кровопролитные бои в Мариуполе.

Все это, подчеркивает Эдуард Басурин, повлечет за собой большие потери как среди мирного населения, так и среди военнослужащих ВСУ. После, уверен замглавы управления НМ ДНР, украинская армия обвинит в химической атаке Донецкую народную республику. Это, объясняет Эдуард Басурин, развяжет руководство Вооруженным силам Украины руки и позволит им нанести массовые ракетные и авиаудары по территориям ДНР.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский суд отказал в гражданстве герою Донецкой народной республики и намерен выслать его на Украину, где ополченца будут судить согласно местному законодательству.

Также "Правда.Ру" писала о том, что вдова всемирно известного писателя Александра Солженицына объявила о скором выходе его книги. В ней Солженицын рассуждает о России, Украине, Западе и об отношениях между ними тремя.

Фото: REX/Shutterstock

Читайте также:

Украина ощутила ввод "огромной колонны" в Донбасс