Знаменитый советский актер Донатас Банионис якобы был завербован советскими спецслужбами. К такому выводу пришел Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы.
"В документах КГБ содержится информация о том, что агент "Бронос" (Донатас Банионис) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США", — говорится в сообщении этого ведомства.
Там сказано, что Банионис якобы поставлял КГБ информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе. Насколько ценной была эта информация и была ли она вообще — вопрос открытый, поскольку Банионис в 1974 году был исключен из списка агентов, сообщает ТАСС.
Литовские СМИ полагают, что это заявление насчет Донатаса Баниониса и его предполагаемого сотрудничества с КГБ следует оценивать осторожно. Речь идет о книге регистрации агентов. Неясно, как она попала в распоряжение литовских властей и насколько подлинна.
Высказываются также предположения, что Баниониса по политическим соображениям хотят низвергнуть с пьедестала в рамках борьбы с реликтами "советского оккупационного прошлого".
Сам актер в последние годы жизни сетовал, что в России его знают лучше, чем на родине. Донатас Банионис за свою карьеру снялся более чем в 70 кинофильмах. За свои достижения в 1974 году он был удостоен звания Народного артиста СССР.
Донатас Банионис скончался в 2014 году в Вильнюсе. Последней его ролью в кино стал фильм "Горячее сердце" в 2011 году.
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