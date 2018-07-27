Россию обвинили в двойном ударе по Белоруссии

Решение правительства Российской Федерации отменить экспортную пошлину на нефть серьезно ударит по белорусской экономике. Из-за этого Белоруссия фактически лишится "нефтяной субсидии", которую получала в течение последних двух десятков лет за повторный экспорт дешевого российского сырья.

belorusneft.by

По мнению белорусских средств массовой информации, это может означать полный крах экономики Белоруссии, ведь теперь нефть для соседнего государства будет стоить буквально столько же, сколько и для всех других государств. До принятия закона об отмене экспортной пошлины Белоруссия, закупая нефть у России, экономила в год порядка нескольких миллиардов долларов.

Часть закупаемой у Российской Федерации нефти Белоруссия продавала на Запад уже по своей цене. В этом году объем такого реэкспорта составил порядка 6 миллионов тонн. Из-за нового российского законопроекта, отмечают белорусские СМИ, Минск больше не сможет перепродавать закупаемую у России нефть по выгодной для белорусов цене.

Стоит отметить, что Российская Федерация не отменит экспортную пошлину в один день — реализация законопроекта растянется на целых 6 лет. Белоруссия может постараться снизить неминуемые потери с помощью внутригосударственных реформ. Но, несмотря на это, многие специалисты отмечают, что удар по белорусской экономике все равно будет довольно ощутимым.

Читайте также:

Президент Белоруссии хочет добывать нефть в РФ