В правительстве РФ заявили об "иждивенческой модели поведения" Лукашенко

Источник в Кремле заявил, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уже давно следует остаточной модели поведения при заключении союзных договоренностей с Москвой. По словам источника, белорусский лидер не желает нести политических и социальных издержек, которые необходимы при глубокой интеграции в РФ.

Помимо этого, источник рассказал, что на данный момент нельзя рассуждать о будущем ценообразовании на природные ресурсы. Говорить об этом можно будет после того как Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры.

Недавно "Правда.Ру" публиковала заявление Александра Лукашенко о том, что Россия хочет присоединить территорию Белоруссии в свой состав под предлогом глубокой интеграции.

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