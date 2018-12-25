Источник в Кремле заявил, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уже давно следует остаточной модели поведения при заключении союзных договоренностей с Москвой. По словам источника, белорусский лидер не желает нести политических и социальных издержек, которые необходимы при глубокой интеграции в РФ.
Помимо этого, источник рассказал, что на данный момент нельзя рассуждать о будущем ценообразовании на природные ресурсы. Говорить об этом можно будет после того как Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры.
Недавно "Правда.Ру" публиковала заявление Александра Лукашенко о том, что Россия хочет присоединить территорию Белоруссии в свой состав под предлогом глубокой интеграции.
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Главное событие 2018 года это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Главное событие 2018 года это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
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